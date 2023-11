Slowakei nach Fico-Wahlsieg: Ein weiterer Orban für Europa?

Sollte es Fico gelingen, eine Regierung zu bilden, wird es in EU und Nato noch schwieriger, Einigkeit zu finden. Die gemeinsame EU-Außenpolitik sieht Fico kritisch. Waffenlieferungen an die Ukraine schließt er aus, und Russland-Sanktionen will er nur zustimmen, wenn sie "der Slowakei nicht schaden". Bislang war die Slowakei ein entschiedener Unterstützer der Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland. Am Militärstandort Kosice im Osten des Landes liegt ein wichtiger Logistik-Hub für die Nachschublieferungen an die ukrainischen Streitkräfte.