Spionage: Datenleck enttarnt Chinas Cyber-Armee

Die Staatsführung in Peking hat jede Kenntnis an den Hacker-Aktivitäten zurückgewiesen. China lehne Cyber-Spionage in jeder Form ab, betonte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking. Experten sprechen bei dem Datenleck bereits von Chinas "Snowden-Moment". Zwar sind die Dokumente von ihrem Inhalt her weniger brisant als Edward Snowdens NSA-Enthüllungen oder die "Vulkan Files" , die zeigten, wie der Kreml bei Hackerangriffen und Desinformations-Kampagnen vorgeht.