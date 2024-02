BASF-Partner: Dienstreisen für die Überwachung von Uiguren

Das Werk, das BASF zusammen mit seinem chinesischen Joint Venture Partner in Korla, Xinjiang, betreibt.

Kurz vor dem Chinesischen Neujahrsfest im Februar 2018 machen Mitarbeiter der Firma Xinjiang Markor Chemical aus Korla eine Art Dienstreise. Ihr Ziel ist das Dorf Aqiang am südlichen Rand der Taklamakan-Wüste, dort wo die schroffen Berge des Kunlun-Gebirges aufragen.

Auf der Webseite des Unternehmens, an dem der deutsche Chemiekonzern BASF beteiligt ist, findet sich ein Bericht der Reise. Dort heißt es: "Am Abend des 15. Februar gab es für das erste "Fanghuiju"-Arbeitsteam von Markor ein einfaches Abendessen."

Ein heimliches Unterdrückungsprogramm

"Fanghuiju" ist eine Abkürzung und bedeutet übersetzt so viel wie "die Menschen besuchen, das Leben verbessern, die Gefühle des Volkes vereinen".

Was lieblich klingt, ist in Wahrheit ein Unterdrückungsprogramm, bei dem Beamte und Offizielle sich bei uigurischen Familien einquartieren, um sie auszuspionieren und Daten zu sammeln für mögliche Internierungen.

Berichte von Markor-Mitarbeitern

"Anhand der von Markor selbst veröffentlichten Berichte ist es offensichtlich", so Zenz, "dass Markor-Mitarbeiter nicht nur an der staatlichen Sicherheit und Überwachung, sondern auch an Aktivitäten direkt teilgenommen haben, die der Masseninternierung der Minderheiten dienten."