Ermittlungen: Duldet Ralph Lauren Uiguren-Zwangsarbeit?

Xinjiang ist mit 1,6 Millionen Quadratkilometern die sechstgrößte chinesische Provinz. Im 18. Jahrhundert teilten Russland und China die zentralasiatische Region Turkestan unter sich auf. 1884 verleibte sich das chinesische Kaiserreich die östlichen Gebiete der trockenen Gebirgslandschaft auch offiziell ein und benannte sie um in "Xinjiang", was "Neue Grenze" bedeutet. Nach kurzer Unabhängigkeit als Republik Ostturkestan (ab 1930) gehört das Gebiet seit 1949 zur Volksrepublik China. Auch wenn ein Großteil der Bevölkerung in Xinjiang in Armut lebt, ist die Provinz an der historischen Seidenstraße eigentlich reich an Bodenschätzen wie Erdöl und Erdgas.