Zwangsarbeit: Macht sich VW in China die Hände schmutzig?

Gibt es Zwangsarbeit im VW-Werk Xinjiang in China? Der Konzern sieht laut einem selbst beauftragten Bericht keine Hinweise dafür. Forscher Adrian Zenz kritisiert den Bericht aber.

Macht sich VW in China die Hände schmutzig?

Die VW-Zentrale in Wolfsburg. Der Konzern hat ein Werk mit knapp 200 Beschäftigten in der chinesischen Provinz Xinjiang. Quelle: dpa

Volkswagen hat den Prüfbericht lange angekündigt. Zu groß ist seit Jahren die Kritik am Werk des Konzerns in Chinas westlichster Provinz Xinjiang, in der Peking die muslimische Minderheit der Uiguren systematisch überwacht und unterdrückt.

Die UN-Menschenrechtskommission etwa sah in einem aufsehenerregenden Bericht im September vergangenen Jahres glaubhafte Vorwürfe für Folter und schwere Menschenrechtsverletzungen und Zwangsarbeit in Xinjiang.

In der chinesischen Provinz Xinjiang werden Muslime systematisch überwacht, verfolgt und interniert. Selbst im Ausland können sich geflüchtete Uiguren nicht sicher fühlen. 27.12.2022 | 44:07 min

VW: Keine Hinweise auf Zwangsarbeit

Im Bericht der von Volkswagen beauftragten Prüfer der Firma Löning - Human Rights & Responsible Business heißt es nun, die Beschäftigten im VW-Werk in Xinjiang seien gut qualifiziert, gehörten seit bis zu zehn Jahren zum Unternehmen, hätten eine geringe Arbeitsbelastung und würden überdurchschnittlich bezahlt.

Im Ergebnis, so der Bericht, gebe es keine Hinweise auf den Einsatz von Zwangsarbeit bei den knapp 200 Beschäftigten des Werks.

Einer der führenden Xinjiang-Forscher, der Ethnologe Adrian Zenz, hält den Bericht hingegen für unzureichend und erneuert im Interview mit ZDFheute seine Vorwürfe gegenüber VW. Zenz bezweifelt, dass in Xinjiang ein sogenannter Audit überhaupt möglich sei, da die zu befragenden Arbeiter sich nicht frei äußern könnten.

Anthropologe Adrian Zenz kritisiert VW Gibt es Zwangsarbeit im VW-Werk Xinjiang in China? Der Konzern sieht laut einem selbst beauftragten Bericht keine Hinweise dafür. Anthropologe Adrian Zenz kritisiert den Bericht aber. 06.12.2023 | 0:38 min Zwangsarbeit von Uiguren in China? VW möchte einen Abstand zwischen dem eigenen Werk in China und Zwangsarbeit von Uiguren herstellen. Dieser Abstand sei aber nicht groß, sagt Adrian Zenz. 06.12.2023 | 1:29 min Zenz: Warum sich VW die Hände schmutzig macht VW macht sich durch seine Präsenz in der Region die Hände schmutzig, sagt Adrian Zenz, der zu den Umerziehungslagern in Xinjiang forscht. VW agiere unethisch. 06.12.2023 | 0:37 min

Forscher kritisiert VW-Bericht

"Die meisten Firmen verweigern den Audit in Xinjiang", so Zenz, "weil sie genau wissen, dass das nicht möglich ist." Der Löning-Bericht ist aus seiner Sicht eine "aussagelose Oberflächenprüfung". Zwang oder Zwangsarbeit hätten nach den Definitionen der International Labour Organization (ILO) der Vereinten Nationen nicht unbedingt mit mangelndem Lohn zu tun. Zwangsarbeit bestehe vielmehr vor allem in fehlender Freiwilligkeit.

Wie Chinas Hightech-Überwachung funktioniert 13.04.2023 | 13:31 min

Diesen Vorwurf sieht Zenz weiter als nicht ausgeräumt an. Er betont, seine Forschungen zeigten, dass Volkswagen in Xinjiang in einer "systemischen Verbindung" mit dem Überwachungs- und Unterdrückungsapparat Pekings stehe.

VW weist Kritik zurück

Aus den Internierungslagern etwa würden Uiguren oft in die Berufsbildung gesteckt - zum Beispiel für Automatisierungstechnik oder Kfz-Mechanik. Auf der Webseite einer dieser Ausbildungsstätten werden Volkswagen als typischer Arbeitgeber für Absolventen genannt. Die Uiguren unterlägen dabei weiter einem Zwangssystem und würden überwacht und kontrolliert.

Eingesperrt wegen ihres Glaubens: muslimische Minderheiten in Xinjiang. Und der Westen schaut zu. 30.06.2022 | 22:22 min

Volkswagen sagt ZDFheute, dass "nach heutigem Kenntnisstand keine Kooperation mit dem Xinjiang Industry Technical College" bestehe. Auch für das im Osten Chinas gelegene VW-Werk in Tianjin gebe es "keinerlei Beziehungen" zu Colleges in Xinjiang.

Zenz hingegen wirft Volkswagen vor, "durch die Präsenz in der Region quasi mitschuldig an diesem System" zu werden. Er sagt:

Das ist meiner Meinung nach ethisch und moralisch eine völlige Katastrophe. Adrian Zenz, Ethnologe