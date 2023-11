VW: IT-Panne behoben - Bänder laufen wieder

Die IT-Panne bei Volkswagen ist dem Konzern zufolge behoben. Die Produktion fährt wieder hoch. Wegen der Störung hatten die Bänder in einigen Werken stillgestanden. 28.09.2023 | 0:20 min

"Die IT-Infrastrukturprobleme im Volkswagen-Netzwerk konnten im Laufe der Nacht behoben werden, das Netzwerk arbeitet wieder stabil", sagte er. "Die betroffenen Anwendungen werden aktuell wieder hochgefahren. Der weltweite Produktionsverbund läuft an, die Produktion soll planmäßig erfolgen." Einzelne Systeme könnten "in einer Übergangsphase" aber noch beeinträchtigt sein.

Technik nimmt unseren Alltag mehr und mehr in Besitz. Viele fühlen sich davon abgehängt und überfordert. 07.11.2021 | 43:58 min

Experte: IT "weithin unterschätztes Thema"

Weiterhin gebe es keine Anzeichen, dass die Störung durch externe Einflüsse verursacht wurde, so der Sprecher. Branchenexperte Stefan Bratzel indes sprach mit Blick auf die "Qualität und Leistungsfähigkeit der IT-Infrastruktur" von einem "weithin unterschätzten Thema" in den etablierten Unternehmen der Automobilindustrie. "Alle Automobilunternehmen sind aufgrund der Vernetzung zu großen Teilen auch Digitalunternehmen und brauchen entsprechende Kompetenzen, um erfolgreich zu sein", sagte Bratzel dem ZDF-Landesstudio Niedersachsen.

Für Volkswagen und die betroffenen Tochterunternehmen steht mit der Aufarbeitung der Netzwerkprobleme viel Arbeit an. Auch wenn das gesamte Ausmaß seitens des Konzerns noch nicht beziffert worden ist, geht Automobilexperte Bratzel davon, dass der Schaden schnell in einem dreistelligen Millionenbereich liegen kann.

Cyberkriminelle: Sicherheitsbehörden sehen Deutschland immer noch schlecht gerüstet. 19.04.2023 | 1:40 min

Krisenstab arbeitete über Nacht an Lösung

Die Störung hatte am Mittwoch das zentrale Netzwerk des Volkswagen-Konzerns lahmgelegt. Die Bänder in mehreren Werken standen komplett still. Auch die Komponentenwerke in Braunschweig, Salzgitter und Kassel waren betroffen. Audi meldete ebenfalls Probleme. Wie das "Handelsblatt" berichtet, waren auch Autohäuser und das US-Werk in Chattanooga betroffen.