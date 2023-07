VW-Chef: "Beherzt reagieren" für Standort

Blume: Technologie und Industrie haben Deutschland stark gemacht in den letzten Jahrzehnten. Daher rührt unser Wohlstand, daher kommen starke Steuereinnahmen. Dadurch sind wir in der Lage, ein gutes Sozialsystem in Deutschland anzubieten. Und deshalb ist es auch in Zukunft wichtig, dass wir auf Technologien und auf Industrien setzen. Wir sehen aktuell in anderen Weltregionen, wie dort vorgegangen wird, wo dort die Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird, beispielsweise in Nordamerika. Mit Tax Credits wird dort gearbeitet, Energiepreise spielen eine große Rolle, wo wir aktuell in Deutschland nicht wettbewerbsfähig sind. Und auch die Genehmigungsverfahren erleben wir in Nordamerika aktuell als sehr unbürokratisch.