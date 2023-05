So wird zum Beispiel in Kanada eine Batteriezellfertigung aufgebaut. "Wir stärken Nordamerika - dort haben wir eine kluge Strategie und passende Produkte für den Markt. Die E-Mobilität ist für uns eine große Chance. Und in Europa sehen wir nach den Lieferengpässen einen großen Nachholbedarf der Kunden. Wir verfügen allein in Westeuropa über einen Auftragsbestand von 1,8 Millionen Fahrzeugen, davon sind 260.000 E-Modelle", führt Blume an. In den drei für die Autobranche wichtigsten Märkten läuft es also recht gut für Volkswagen.