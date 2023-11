Cyberspionage: Chinesische Hacker greifen Bundesbehörde an

Der Missbrauch solcher privaten Endgeräte passiere in "großer Stückzahl", wie das BfV in seiner Warnung schreibt. Den Betroffenen falle es nicht auf, da "in der Regel weder Verbindungsabbrüche noch anderweitige Auffälligkeiten" aufträten. Das Internet funktioniert einwandfrei - und Hacker , die Tausende Kilometer weit weg sitzen, surfen heimlich mit.