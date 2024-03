Taurus-Spionage: Was Deutschland aus dem Leak lernen sollte

"From Russia with love". Ein Abhörskandal, von Präsident Wladimir Putin eiskalt serviert. Innenpolitisch soll er in Deutschland den Kanzler wackeln lassen. Und europapolitisch spaltet er. Die Erwähnung von britischen Soldaten im Ukraine-Einsatz - was vorab schon bei Olaf Scholz anklang - im geleakten Internetgespräch der Generäle hat der Sache der westlichen Alliierten einen Bärendienst erwiesen. Der russische Bär freut sich.