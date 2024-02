Wehrpflicht-Debatte: Wehrbeauftragte Högl fordert Bürgerrat

Die Wehrbeauftragte des Bundestags , Eva Högl, fordert einen Bürgerrat, um die Einführung eines allgemeinen Dienstes in Bundeswehr und Zivilorganisationen zu erörtern. In einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal Table Media schreibt die Politikerin der SPD

Das Thema gehört in den Bundestag und in die Mitte unserer Gesellschaft. Ein Bürgerrat verbindet beides vortrefflich.

Högl: Wehrpflicht nach schwedischem Vorbild möglich

"Dann wäre die Bundeswehr allgegenwärtig, was sie fest in der Mitte unserer Gesellschaft verankern würde", so Högl weiter. Högl monierte, dass eine "ernsthafte und offene Auseinandersetzung mit konkreten Ideen und Konzepten" derzeit kaum in Gang komme. Ein Bürgerrat könne sich sachlich und ausführlich mit dem Thema auseinandersetzen.