Pistorius zu Abhöraffäre: Unsere Kommunikation ist sicher

Der Termin ist ihm offenbar so wichtig, dass er kurz vor dem Abflug nach Schweden noch eilig die Presse einberuft. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat am Dienstag die ersten Ergebnisse zur Abhöraffäre bekannt gegeben. Demnach konnte das Gespräch hochrangiger Bundeswehr-Offiziere über das Waffensystem Taurus nur wegen eines "individuellen Anwendungsfehlers" vom russischen Geheimdienst mitgeschnitten werden, sagt er.

Die Webex-Leitungen, die die Bundeswehr mit einer geschützten Version für ihre Kommunikation nutzt, seien nicht gehackt worden, so Pistorius. Sondern einer der Teilnehmer habe sich aus Singapur in die Konferenz eingeschaltet und vermutlich entweder eine unsichere Mobilfunk- oder eine unsichere Wlan-Leitung des dortigen Hotels genutzt. Damit hätten die sonst üblichen Sicherheitsmechanismen für den Gebrauch von Webex nicht funktioniert, so Pistorius.