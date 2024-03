Nato-Übung Steadfast Defender: Übung für den Bündnisfall

Kriegstüchtig soll die Bundeswehr werden - so will es Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius . Kampfunterstützende Einheiten, sogenannte Enabler, sind dafür unverzichtbar. Auch die Nato braucht sie: Sie übt ihr neues Streitkräftemodell. 100.000 Soldaten sollen in zehn Tagen und noch einmal doppelt so viele in einem Monat einsatzbereit sein. Pioniere ermöglichen die schnelle Verlegung dieser Truppen an die Ostflanke.