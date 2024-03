Finnlands Außenministerin: "Man muss selbst Stärke zeigen"

Russland verbreite schon seit Jahrzehnten das Narrativ, dass die Ausdehnung der Nato eine Bedrohung ausüben würde. "So ist es nicht. Die Nato ist erstens ein Verteidigungsbündnis, und zweitens sind es die freien Menschen in demokratischen Ländern, die sich freiwillig dafür entscheiden, dem Bündnis beizutreten." So sei es auch in Schweden gewesen. Dabei gehe es nicht nur um das eigene Sicherheitsinteresse, sondern um die "Verteidigung der gemeinsamen Werte, die wir in der europäischen Familie teilen".