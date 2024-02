Economist: Demokratien auf Rückzug - Deutschland Platz 12

Zwar lebt fast die Hälfte der Weltbevölkerung (45,7 Prozent) in einer Form der Demokratie, wie aus dem EIU-Demokratie-Index hervorgeht. Doch nur 7,8 Prozent davon befinden sich in einer "vollständigen Demokratie", mehr als ein Drittel (39,4 Prozent) unter autoritärer Herrschaft.

Deutschland auf Platz 12, Afghanistan ist Schlusslicht

Zunehmende Polarisierung in Amerika und Europa

In immer mehr Ländern sinkt das Vertrauen in die etablierten politischen Parteien und ihre Regierungen.

Es gebe "Kulturkriege" wie in den USA, hieß es. "Westeuropa leidet unter dem geringen Vertrauen in die Regierung und ist in der Frage der Einwanderung polarisiert." Auch in Ländern Lateinamerikas sehe man eine politische Polarisierung.