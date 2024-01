Demos gegen Rechtsextremismus: Wo heute protestiert wird

Bundesweit laufen Proteste gegen Rechtsextremismus. In München musste die Demo wegen Überfüllung abgebrochen werden. Auch in Köln oder Berlin wird protestiert.

Proteste in zahlreichen Städten

Wieder werden Zehntausende Teilnehmende erwartet, um für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. 21.01.2024 | 0:29 min

Nach den Massenprotesten gegen Rechtsextremismus am Freitag und Samstag sind auch heute bundesweit Tausende Menschen bei Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus.

In München schätze die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf rund 80.000, der Veranstalter sprach von 250.000. Die Kundgebung wurde im Anschluss aus Sicherheitsgründen abgebrochen, da der Veranstaltungsbereich in der Innenstadt völlig überfüllt war. Vom Abbruch berichteten auch ZDF-Reporter vor Ort.

Viele Demonstranten in München wandten sich auf Plakaten gegen rechtsextremes Gedankengut: "Remigriert euch ins Knie", "Lasst uns aus der Geschichte lernen statt sie zu wiederholen", "Keine Toleranz für Intoleranz", "AfD - Ein Albtraum für Deutschland" und "Braune Flaschen gehören in den Altglascontainer nicht in den Bundestag" war dort unter anderem zu lesen.

Enthüllungen waren Auslöser für Proteste

Wo wird heute demonstriert? Ein Überblick:

Baden-Württemberg

Unter dem Motto "Baden gegen Extremismus und für Demokratie" ruft etwa in Baden-Baden ein Bündnis aus Politik, Kirchen und Gesellschaft zu einer Demonstration auf. In Freiburg wollen ebenfalls Menschen auf die Straße gehen und für den Schutz der Demokratie demonstrieren.

Außerdem soll es in Stuttgart am Nachmittag eine Kundgebung geben: Dort werden nach Angaben der Organisatoren etwa 700 Menschen erwartet. Unter den Demonstranten soll auch Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) sein, die nach Angaben ihres Hauses sprechen wird. Die drei Aktionen sollen jeweils um 15.00 Uhr beginnen.

Berlin

In Berlin ist am Nachmittag (16.00 Uhr) ein Protest vor dem Bundestag geplant. Dazu aufgerufen hat ein breites Bündnis unterschiedlicher Organisationen. Laut Polizei sind 1.000 Teilnehmer angemeldet.

Brandenburg

Mehrere tausend Menschen sind in Cottbus gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Das zivilgesellschaftliche Bündnis "unteilbar Südbrandenburg", das zu der Demo in der Stadt aufgerufen hatte, sprach von rund 5.000 Menschen, die Polizei zählte etwa 3.500. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lobte den breiten Protest. "Ich stehe hier oben und habe Tränen in den Augen", sagte Woidke. "Die Lausitz steht auf für Demokratie, die Lausitz steht auf gegen Rechtsextremismus und gegen Rassismus."

In Cottbus nahmen Tausende Menschen an einer Demo gegen Rechtsextremismus teil - unter ihnen auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Quelle: dpa

Bremen

Zehntausende Menschen haben am Sonntag in Bremen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie demonstriert. Zwischen 35.000 und 40.000 Menschen versammelten sich nach Schätzung der Polizei zur Kundgebung "Laut gegen rechts". Die Veranstalter sprachen von rund 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Unter anderem Fußball-Bundesligist Werder Bremen hatte zur Teilnahme an der Versammlung aufgerufen.

Bremen: Mit selbstgemachten Schildern und Plakaten demonstrieren Zehntausende Menschen auf dem Marktplatz vor der Bürgerschaft gegen Rechtsextremisus. Quelle: Imago

Hessen

Nach Großdemonstrationen am Samstag in Frankfurt, Kassel, Gießen und Limburg wird heute auch in Offenbach demonstriert.

"Ich mag alle Farben außer Braun!": Demonstration gegen Rechtsextremismus in Offenbach. Quelle: dpa

Mecklenburg-Vorpommern

In Neubrandenburg soll ebenfalls protestiert werden. Laut "Nordkurier" ist eine Mahnwache um 14 Uhr auf dem Marktplatz geplant.

Niedersachsen

In Vechta ist eine Demo mit dem Titel "Nie wieder ist jetzt - AfD verhindern" geplant. Vom Veranstalter angemeldet wurden 500 Teilnehmer. Ebenfalls rund 500 Menschen wollen sich in Göttingen zum "Protest gegen AfD" versammeln. Auch in Celle wird protestiert.

Nordrhein-Westfalen

Zehntausende Menschen haben in Köln gegen die AfD und für die Demokratie demonstriert. Nach Angaben eines Polizeisprechers kamen für einen Demozug von der Deutzer Werft durch die Innenstadt und eine wenig später anlaufende Demo des aus mehr als 50 Parteien, Organisationen und Initiativen bestehenden Bündnisses "Köln stellt sich quer" insgesamt "sicherlich mehrere Zehntausend Menschen" zusammen. Konkretisieren ließe sich diese Zahl zunächst nicht weiter, hieß es, der Andrang sei aber wie erwartet enorm. Die Veranstalter sprachen sogar von mehr als 50.000 Teilnehmern.

Köln: Zehntausende Demonstrierende stehen vor der Bühne auf der Deutzer Werft. Quelle: dpa

Saarland

In Saarbrücken ist am Sonntag laut Saarländischem Rundfunk eine Protestaktion unter dem Motto "Gegen Faschismus, Populismus und Rechts" angemeldet. Sie soll um 14 Uhr auf dem Landwehrplatz starten. Anschließend ist ein Protestzug durch die Innenstadt geplant.

Sachsen

Leipzig haben laut "Leipziger Volkszeitung" mehrere Stadtratsfraktionen zum Protest gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Grüne, Inhaben laut "Leipziger Volkszeitung" mehrere Stadtratsfraktionen zum Protest gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Linke SPD und Freibeuter/ FDP wollten parteiübergreifend "Zusammen gegen Rechts" demonstrieren, hieß es.

Das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" habe für 15 Uhr eine Demonstration angemeldet, die auf dem Markt starten soll. Den Angaben zufolge rechnet das Bündnis mit 1.000 bis 5.000 Teilnehmern.

Dresden, Chemnitz und Görlitz sind Proteste geplant. Demonstriert werden soll auch in Pirna, wo im Dezember der von der Auch inundsind Proteste geplant. Demonstriert werden soll auch in, wo im Dezember der von der AfD aufgestellte Kandidat Tim Lochner zum neuen Oberbürgermeister gewählt worden war.

Schleswig-Holstein

Heute wird in Flensburg und Henstedt-Ulzburg demonstriert.

So lief der bundesweite Protest am Samstag:

