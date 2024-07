Haushalt: Bundeswehr droht massive Unterfinanzierung

Damit gehört sein Ressort zwar zu den wenigen, die keine Kürzungen hinnehmen müssen, gemessen an den Anforderungen, die Bundeswehr kriegstüchtig zu machen, ist das Ergebnis ein Rückschlag mit Wirkung, womöglich lange über den Haushalt 2025 hinaus. Entsprechend frustriert zeigte sich Pistorius am Montag:

Vor dem Nato-Gipfel in Washington ist Verteidigungsminister Pistorius zu Besuch bei deutschen Soldaten in Alaska. Europa übernehme Verantwortung im Nato-Bündnis, betonte Pistorius.

Nato-Anforderungen erhöhen Finanz-Druck auf Bundeswehr

"Die Nato hat bereits eine neue Planung erstellt und daraus wird abgeleitet, was jeder einzelne Staat bereitstellen sollte", sagt Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. "Wenn man die Kosten dafür umrechnet, würde das bedeuten, dass Deutschland über die kommenden Jahre dauerhaft 2,5 Prozent der Wirtschaftsleistung zur Verfügung stellen muss." Das sei die Konsequenz aus den Verpflichtungen, die die Bundesregierung selbst an die Nato gegeben habe.

In Schleswig-Holstein findet ein Luftwaffen-Manöver statt. In Jagel trainieren Dutzende Kampfpiloten aus elf Nato-Staaten, der Schweiz und aus Österreich.

Das ist weder ein Zeichen an unsere Verbündeten, noch hilft uns der Etat mit Blick auf Moskau weiter. Dort wird man die Gewissheit haben, dass Deutschland in den nächsten Jahren kein Problem darstellen wird. Wir werden Russland keine Probleme machen.

Was kann die Bundeswehr nun nicht umsetzen?

Welche Folgen die nun fehlenden fünf Milliarden Euro für konkrete Beschaffungsvorhaben haben, kann noch nicht abgeschätzt werden. "Wir können noch nicht sagen, was davon alles betroffen ist. Der Verteidigungsminister hat nachgerechnet, was die Industrie ihm liefern kann und kam so auf den angemeldeten Bedarf. Wir können also davon ausgehen, dass der Bundeswehr nun Dinge fehlen werden", sagt Mölling.