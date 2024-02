Pistorius: Zwei Prozent für Verteidigung "nur der Anfang"

Er sei "realistisch genug, um zu erkennen, dass dies in den kommenden Jahren möglicherweise nicht ausreichen wird", sagte Pistorius am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz . Dabei gehe es weniger um Zahlen, als darum, "genügend Gelder" zur Verfügung zu haben.

Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht Handlungsbedarf bei der deutschen Waffenproduktion. 16.02.2024 | 4:53 min

Deutschland erreicht Nato-Ziel durch Sondervermögen

Das Zwei-Prozent-Ziel war bei einem Nato-Gipfel im Jahr 2014 festgelegt worden. Deutschland wird dieses Ziel in diesem Jahr erstmals erreichen, durch das infolge des Krieges in der Ukraine verabschiedete Sondervermögen.

In seiner Rede bei der MSC hat Kanzler Scholz zu mehr Ukraine-Hilfen aufgerufen. 17.02.2024 | 0:24 min

Pistorius: Über drei Prozent denkbar

Zwei Prozent "können nur der Anfang sein". Vielleicht würden in Zukunft "drei oder dreieinhalb Prozent" erreicht, aber das komme darauf an, was in der Welt passiert und auf die eigene Volkswirtschaft. Pistorius sprach in München auf Englisch.