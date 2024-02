Ukraine-Krieg: Scholz und Selenskyj dringen auf mehr Hilfe

Russlands Präsident Wladimir Putin "tötet, wen auch immer er will". Erst am Freitag habe Putin eine klare Botschaft an die Sicherheitskonferenz übermittelt, indem er einen russischen Oppositionellen ermordet habe, sagt Selenskyj mit Blick auf den Tod des inhaftierten Regierungskritikers Alexej Nawalny