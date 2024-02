Ex-US-Präsident Trump: "Habe die Nato stark gemacht"

Nach der Empörung über Donald Trumps Wahlkampf-Aussage, säumige Nato-Partner im Ernstfall nicht vor Russland beschützen zu wollen , reklamiert der ehemalige US-Präsident nun für sich, das Verteidigungsbündnis gestärkt zu haben. Am Montagabend (Ortszeit) schrieb der Republikaner in Großbuchstaben in dem von ihm mitbegründeten sozialen Netzwerk Truth Social: