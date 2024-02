Trump würde säumige Nato-Partner "nicht beschützen"

Das Weiße Haus hat Trumps Aussagen über säumige Nato-Partner scharf verurteilt. Laut Trump würden Nato-Partner, die ihre Beiträge nicht zahlen, keinen Schutz vor Russland erhalten. 11.02.2024 | 0:26 min

Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump würde Partnern der Nato , die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, nach eigenen Angaben keinen Schutz vor Russland gewähren. Das sagte der ehemalige US-Präsident am Samstag (Ortszeit) bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat South Carolina.

Vielmehr noch: Er würde Russland "sogar dazu ermutigen, zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen." Es war dabei unklar, ob es jemals so ein Gespräch zwischen Trump und einem Staatschef gegeben hat, denn der Republikaner sagte auch: "Nehmen wir an, das ist passiert."