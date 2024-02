USA: Donald Trump gewinnt Republikaner-Vorwahl in Nevada

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Rennen um die republikanische Nominierung fürs Weiße Haus die Vorwahl in Nevada gewonnen. Sein Sieg war erwartet worden. Seine letzte verbliebene prominente Herausforderin Nikki Haley hatte die Caucus genannte Wahlversammlung vom Donnerstag (Ortszeit) als manipuliert abgelehnt und war in Nevada bereits am Dienstag bei einer anderen, jedoch rein symbolischen Vorwahl angetreten.

Obwohl Trumps Name bei dieser Vorwahl am Dienstag nicht auf dem Wahlzettel gestanden hatte, gelang es Haley nicht, die meisten Stimmen zu holen. Stattdessen machte eine Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz bei der Option "keiner dieser Kandidaten".

Trump sichert sich in Nevada 26 Delegiertenstimmen

Die Republikanische Partei in Nevada hatte ihrerseits beschlossen, die Vorwahl am Dienstag zu ignorieren und stattdessen am Donnerstag ihren eigenen sogenannten Caucus abzuhalten, bei dem Trump der einzig wichtige Kandidat war.

Nächste Republikaner-Vorwahl in South Carolina

Die nächste Vorwahl der Republikaner steht am 24. Februar in South Carolina an. In dem sehr konservativen Staat ist Trump bei vielen Wählern nach wie vor populär, dennoch hofft Haley auf einen Heimvorteil. In South Carolina diente sie früher als Gouverneurin.