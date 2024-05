Chaos an US-Unis: Warum die Proteste Biden gefährlich werden

Wo endet Meinungsfreiheit, weil Hassrede beginnt? Vor dieser Frage stehen viele Universitäten in den USA gerade. "Sag Nein zu Völkermord Joe", steht auf einem Banner eines Camps in Washington.

In den USA sorgt der Krieg in Gaza seit Wochen für Spannungen an Universitäten. An der Columbia University in New York hat die Polizei jetzt ein besetztes Gebäude gestürmt.

01.05.2024 | 1:33 min