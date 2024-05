Kennedy-Kandidatur: Schadet sie eher Biden oder Trump?

In den USA gilt das Mehrheitswahlrecht: Wer die meisten Stimmen in einem Bundesstaat erhält, bekommt sämtliche Wahlleute für das Electoral College. Wenn Trump zum Beispiel in Michigan mit 43 Prozent vorne liegt, bekommt er alle 15 Stimmen aus dem Staat. Alle anderen - und damit auch Kennedy - gehen leer aus. Kennedy müsste also in vielen Staaten vor Biden und Trump liegen, um eine Chance auf das Präsidentenamt zu haben. Davon ist er weit entfernt. Kennedy ist mit diesem Problem aber nicht allein: Schon zahlreiche Kandidierende wollten in der Vergangenheit die Vorherrschaft von Demokraten und Republikanern brechen. Aber selbst der erfolgreichste Drittkandidat in der jüngeren US-Geschichte - der Unternehmer Ross Perot im Jahr 1992 - konnte sich mit 19 Prozent der Stimmen keine einzige Stimme im Electoral College sichern.Eine ausführliche Erklärung finden Sie hier: Was sind Swing States, Electoral College und das "Winner takes it all"-Prinzip?