Er kommt nach Bonn und trägt sich dort ins Goldene Buch der Stadt ein, nimmt in Köln an einer Messe im Dom teil, besucht Hanau, Frankfurt und Wiesbaden. Besonders die Besuche in den US-Kasernen in Hanau und Wiesbaden sollen die militärische Präsenz der Amerikaner in Deutschland demonstrieren. Höhepunkt der Reise ist West-Berlin. Die Stadt ist ein Brennpunkt des Kalten Krieges. Bundeskanzler Adenauer hat die Sorge, dass der Einfluss der Sowjetunion auf West-Berlin zunimmt.