Von Cape Canaveral in Florida aus startet Apollo 11 am 16. Juli 1969 zur ersten bemannten Landung auf dem Mond. Die USA wollen den Wettlauf mit der Sowjetunion für sich entscheiden, Denn seit 1957 hat die Sowjetunion den ersten Satelliten Sputnik ins All gebracht und auch das erste Lebewesen - die Hündin Laika. Der Russe Juri Gagarin folgt April 1961 als erster Mensch im Kosmos. Sein Raumschiff umrundet die Erde. Aber 1969 erreichen Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin den Mond.