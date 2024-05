Bernie Sanders kandidiert bei "folgenreichster" US-Wahl

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

In einer mit der Ankündigung verbreiteten Videobotschaft sagte er: "In vielerlei Hinsicht ist diese Wahl 2024 die folgenreichste Wahl in unserem Leben:

In dem Video prangerte Sanders zudem die wirtschaftliche Ungleichheit in den USA an und den großen Einfluss von Superreichen auf das politische System des Landes. Sanders ist einer von drei unabhängig auftretenden Senatoren im US-Kongress. Er stimmt allerdings meist mit den Demokraten und wird deshalb ihrem politischen Lager zugerechnet.

Militärhilfen für Israel: Sanders dagegen

Anders verhielt es sich zuletzt beim Votum über die US-Militärhilfen für Israel , die Sanders explizit ablehnt. Auch in seiner Videobotschaft adressierte er das Thema. "Israel hatte das absolute Recht, sich gegen diesen Terroranschlag zu verteidigen", betonte Sanders mit Blick auf den Angriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober.

In den USA sorgt der Krieg in Gaza seit Wochen für Spannungen an Universitäten. An der Columbia University in New York hat die Polizei jetzt ein besetztes Gebäude gestürmt.

01.05.2024 | 1:33 min