Trump-Prozess: Stormy Daniels weist Geldgier-Vorwurf zurück

Die Verteidigung versucht, die Pornodarstellerin als Lügnerin und Erpresserin darzustellen, die Trump zu Fall bringen will, nachdem sie mit ihrer Geschichte zu Geld und Ruhm kam. Daniels habe den Sex mit Trump aus Geltungssucht und Gier erfunden, so Trumps Anwältin Susan Necheles. Mit Blick auf Daniels' Karriere als Darstellerin, Autorin und Regisseurin von pornografischen Filmen fragte Necheles die Zeugin:

Trump bestreitet Sex mit Daniels

Auf die Frage, ob sie sich gezwungen gefühlt habe, mit Trump Sex zu haben, wiederholte Daniels am Donnerstag, dass er sie nicht unter Drogen gesetzt oder körperlich bedroht habe. Aber sie sagte: "Meine eigenen Unsicherheiten hielten mich in diesem Moment davon ab, Nein zu sagen." Als Necheles Daniels' Aussage mit früheren Interviews verglich, beharrte die Zeugin darauf, dass ihre Aussage sich nicht geändert habe. "Sie versuchen, mich dazu zu bringen, zu sagen, dass sie sich geändert hat, aber sie hat sich überhaupt nicht geändert", sagte sie.

Trump will Redeverbot aufheben lassen

Trumps Anwälte bemühten sich unterdessen, eine Anordnung des Gerichts aufheben zu lassen, wonach der Angeklagte nicht über den Richter, die Staatsanwälte, Zeugen und andere Prozessbeteiligte sprechen darf. Sie strebten eine schnelle Entscheidung des Berufungsgerichts an und beantragten die Erlaubnis, das höchste Gericht des Staates New York einzuschalten, sollte die Anordnung Bestand haben.

Was Trump vorgeworfen wird

Die Anklage in New York wirft Trump vor, er habe seine Chancen auf einen Sieg bei der US-Präsidentenwahl 2016 mit der Zahlung von 130.000 Dollar Schweigegeld an Daniels verbessern wollen. Die Transaktion selbst war zwar nicht illegal, bei der Rückerstattung des Geldes an seinen Anwalt Michael Cohen habe Trump jedoch Geschäftsunterlagen gefälscht, um den eigentlichen Zweck zu verschleiern.