Trump, Biden oder …? Was bei den US-Wahlen jetzt wichtig ist

15. Januar 2024: Iowa (Caucus)

23. Januar 2024: New Hampshire (Primary)

08. Februar 2024: Nevada, Virgin Islands (Caucuses)

24. Februar 2024: South Carolina (Primary)

27. Februar 2024: Michigan (Primary)

02. März 2024: Idaho, Missouri (Caucuses)

03. März 2024: Washington D.C. (Primary)

04. März 2024: North Dakota (Caucus)

05. März 2024 "Super Tuesday": Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia (Primaries), Alaska, American Samoa, Utah (Caucuses)

12. März 2024: Georgia, Mississippi (Primaries), Hawaii (Caucus)

15. März 2024: Northern Mariana (Caucus)

16. März 2024: Guam (Caucus)

19. März 2024: Arizona, Florida, Illinois, Kansas, Ohio (Primaries)

23. März 2024: Louisiana (Primary)

02. April 2024: Conneticut, Delaware, New York, Rhode Island,Wisconsin (Primaries)

20. April 2024: Wyoming (Caucus)

21. April 2024: Puerto Rico (Primary)

23. April 2024: Pennsylvania (Primary)

01. Mai 2024: New Mexico (Caucus)

07. Mai 2024: Indiana (Primary)

14. Mai 2024: Maryland, Nebraska, West Virginia (Primaries)

18. Mai 2024: Montana (Caucus)

21. Mai 2024: Kentucky, Oregon (Primaries)

04. Juni 2024: Washington D.C., Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota (Primaries)