Prognose New Hampshire: Trump bei Republikaner-Vorwahl vorn

Laut AP-Prognose hat Donald Trump die Vorwahlen der Republikaner in New Hampshire für sich entschieden. Er zementiert damit seine Favoritenrolle in der Partei.

Republikaner in New Hampshire

Überraschungsbesuch: Der republikanische Präsidentschaftskandidat und Ex-US-Präsident Donald Trump besucht am Tag der Vorwahlen ein Wahllokal in New Hampshire und lässt sich von Fans feiern. Quelle: AFP

Er war den ganzen Tag über siegessicher: Donald Trump . Bei den Vorwahlen in New Hampshire hat der Ex-Präsident laut einer ersten Prognose der Nachrichtenagentur AP das Rennen für sich entschieden. Sie stützte sich dabei auf eine Analyse der ersten Wahlergebnisse sowie auf Umfrage-Ergebnisse. Beides deutete demnach darauf hin, dass Trump mit einem uneinholbaren Vorsprung vor Haley lag.

Auch in den letzten Umfragen vor der Wahl lag Trump der Statistik-Website FiveThirtyEight zufolge in New Hampshire mit 53,9 Prozent der Stimmen vor Haley mit 36,3 Prozent. Die Vorwahlen der Republikaner entscheiden über die Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im November

Ergebnis der Vorwahl in New Hamsphire ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Nikki Haley bleibt im Rennen

Haley hatte große Hoffnungen auf New Hampshire gesetzt. Ihr Team versuchte vor allem gemäßigtere Wählerinnen und Wähler anzusprechen, die genug von dem Rechtspopulisten Trump haben.

Sie zeigte sich auch nach der Niederlage kämpferisch. Mit ihrer Rede kam sie Trump zuvor und gratulierte ihm zum Sieg. Haley machte klar, dass sie nicht aussteigen wird. Sie sei eine Kämpferin.

Dieses Rennen ist noch lange nicht vorbei. Nikki Haley

"Wir haben noch einen weiten Weg vor uns", fügte sie hinzu, "aber wir steigen weiter auf".

Wahlkampf sei nie ein Sprint, sondern immer eine Marathon-Lauf gewesen, sagte sie am Wahltag. In einem Rundschreiben ihres Wahlkampfteams steht klar, dass sie bis zum Super Tuesday im März im Rennen bleiben will: "Wir gehen nirgendwo hin."

Sie habe nicht vor auszuscheiden, um den Weg für Trump freizumachen, sagte Haley dem Sender Fox News:

Politische Eliten sagen, dass wir uns alle um ihn scharen müssen. Dies ist keine Krönung. Dies ist eine Demokratie. Nikki Haley

Trump hatte auf das K.O. von Haley gehofft

Die Frage wird sein, wie viele Republikaner kann Haley damit noch überzeugen? Die Parteiführung steht hinter Trump, viele ausgeschiedene Kandidaten haben sich hinter ihn gestellt. Trump schickte direkt nach Haleys Rede eine Nachricht an seine Anhänger mit einer Botschaft in Großbuchstaben:

Das Rennen ist vorbei. Donald Trump

Nach zwei Erdrutschsiegen, so Trump, wolle er sich bei seinen Wählerinnen und Wählern bedanken. Er betonte, er sei der einzige, der Joe Biden aufhalten könne.

Bidens Kampagne reagierte mit einem Statement auf die Ergebnisse aus New Hampshire. Trump habe nun die Nominierung der Republikaner so gut wie sicher. Es sei ein Beweis, dass die "Maga-Bewegung ihre Übernahme der Republikanischen Partei abgeschlossen" habe. Maga ist die Abkürzung für Make America Great Again, den Wahlslogan von Trump.

Langer Weg bis zu den Wahlen im November

Um in den USA Präsidentschaftskandidat oder -kandidatin zu werden, müssen zunächst die parteiinternen Vorwahlen gewonnen werden. In den einzelnen Bundesstaaten geht es darum, möglichst viele Delegierte durch die Stimmen zu gewinnen.

Bei den Republikanern braucht es dafür 1.215 von 2.429 Delegierten. Bei den ersten Vorwahlen im US-Bundesstaat Iowa vor einer Woche hatte Trump über 50 Prozent der Stimmen und mit historischem Abstand gewonnen

In New Hampshire werden 22 Stimmen vergeben. Am sogenannten Super Tuesday am 5. März stimmen auch die bevölkerungsreichen Staaten Kalifornien und Texas ab. An diesem Tag werden in 16 Staaten insgesamt 874 Delegierte gewählt.

Prognose: Biden gewinnt Vorwahlen der Demokraten

Auch die Demokraten haben in New Hampshire gewählt, gegen den Willen der nationalen Parteiführung. Deshalb stand US-Präsident Joe Biden nicht auf den Wahlzetteln, das Ergebnis ist nicht bindend.

Eine Kampagne vor Ort versuchte dennoch viele Menschen dazu zu bewegen, seinen Namen auf die Stimmzettel zu schreiben. Das haben viele Wählerinnen und Wähler auch getan: Biden gewinnt laut US-Medien die Vorwahlen. Als Amtsinhaber hat er ohnehin keine ernstzunehmende Konkurrenz.

Am Tag vor der Wahl hatten gefälschte Wahlkampf-Anrufe Bidens in New Hampshire für Aufsehen gesorgt. Eine KI-generierte Stimme, die der von Biden zum Verwechseln ähnlich klang, rief Demokraten in dem Bundesstaat auf, nicht an den dortigen Vorwahlen teilzunehmen. Fachleute warnen vor den Manipulationen.

Anna Kleiser ist Korrespondentin im ZDF-Studio Washington.