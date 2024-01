Maine: Trump legt Berufung gegen Vorwahlen-Ausschluss ein

Ex-US-Präsident Donald Trump geht gegen die Entscheidung vor, ihn in Maine von der Vorwahl für die Kandidatur der Republikaner auszuschließen. Noch ist nichts entschieden.

Trump führt im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner Umfragen mit großem Vorsprung an. Quelle: Reuters

Antrag: Beschluss basiert auf Fehlern

Argumentiert wird in dem Antrag unter anderem, die für Wahlen zuständige Secretary of State Shenna Bellows sei befangen und habe keine rechtliche Befugnis zu einer solchen Entscheidung. Auch basiere der Beschluss auf diversen Fehlern und sei willkürlich.

Ein ähnlicher Einspruch wurde auch in Colorado erwartet, wo das Oberste Gericht geurteilt hatte, dass Trump wegen seiner Rolle im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol nicht für das Präsidentenamt geeignet sei und daher nicht an der Vorwahl teilnehmen könne.

Auch an den Präsidentschaftsvorwahlen in Colorado darf Trump nicht teilnehmen. Grund ist seine Rolle in der Stürmung des Kapitols im Januar 2021. 20.12.2023 | 1:21 min

Supreme Court könnte sich mit dem Fall befassen

Im Colorado-Fall würde sich dann direkt der Oberste Gerichtshof der USA damit befassen und entscheiden, ob ein 155 Jahre alter Zusatz zur Verfassung auf Trumps Kandidatur angewendet werden kann.

Gemäß Abschnitt drei des 14. Zusatzartikels zur US-Verfassung darf sich eine Person nicht um ein Amt auf Bundesebene bewerben, wenn sie sich an einem Aufstand oder einer Rebellion gegen die USA beteiligt oder jene unterstützt oder ermutigt hat, die dies getan haben.

Eine Wiederwahl Trumps im nächsten Jahr hätte weitreichende Folgen auch für Europa. Experten mahnen: Die Nato muss jetzt für die eigene Sicherheit sorgen. 10.12.2023 | 2:49 min

Beide Gerichtsentscheidungen liegen auf Eis, bis über alle Berufungen entschieden wurde. Bis dahin steht auch Trumps Name weiter auf den Wahlzetteln. Am Ende wird wohl der Oberste Gerichtshof in den USA die heikle Frage zu klären haben.

Die Erstürmung des Kapitols in Washington am 6. Januar 2021



Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede durch Behauptungen aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg durch massiven Betrug gestohlen worden sei. Infolge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben. Trump muss sich wegen seiner Handlungen rund um die Abstimmung wegen versuchten Wahlbetrugs vor Gericht verantworten.



Quelle: dpa Anhänger Donald Trump hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in Washington gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl von 2020 formal zu bestätigen.Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede durch Behauptungen aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg durch massiven Betrug gestohlen worden sei. Infolge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben. Trump muss sich wegen seiner Handlungen rund um die Abstimmung wegen versuchten Wahlbetrugs vor Gericht verantworten.Quelle: dpa