US-Gericht: Colorado-Vorwahlen: Trump darf nicht antreten

Aktivisten in mehreren US-Staaten wollen Trumps Namen von den Wahlzetteln streichen lassen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss nach Auffassung des Obersten Gerichts von Colorado von der Wahl fürs Weiße Haus in dem Bundesstaat ausgeschlossen werden. Der Grund: Die US-Verfassung schließt Personen, die an einem Umsturz beteiligt waren, vom Amt des Präsidenten aus.

Das Gericht verkündete am Dienstagabend (Ortszeit) seine spektakuläre Entscheidung, die von Trump angefochten werden dürfte. Es ist davon auszugehen, dass die Frage letztlich vom Obersten Gericht des Landes, dem Supreme Court, geklärt werden muss.

Kläger versuchen Trumps Namen von Wahlzetteln zu streichen

Hintergrund ist, dass diverse Kläger in verschiedenen US-Bundesstaaten versuchen, Trumps Namen von Wahlzetteln für die Präsidentenwahl 2024 zu streichen. Der 77-Jährige will für die Republikaner noch einmal ins Weiße Haus einziehen.

Eine Wiederwahl Trumps im nächsten Jahr hätte weitreichende Folgen auch für Europa. Experten mahnen: Die Nato muss jetzt für die eigene Sicherheit sorgen. Bevor es zu spät ist. 10.12.2023 | 2:49 min

Am 06. Januar 2021 stürmen Trump-Anhänger das Kapitol

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2021 den Parlamentssitz in Washington gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl formal zu bestätigen. Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede aufgewiegelt.

Infolge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben. Das Gericht in Colorado entschied nun, dass Trumps Name deswegen nicht auf den Wahlzetteln für die Vorwahlen in dem Bundesstaat stehen dürfe und er vom Amt des Präsidenten ausgeschlossen sei.