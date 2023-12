Trump will in Betrugsprozess nicht weiter aussagen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will in dem laufenden Betrugsprozess gegen ihn am Montag in New York nun doch nicht persönlich aussagen. Das teilte der 77-Jährige am Sonntag (Ortszeit) auf der von ihm mitgegründeten Online-Plattform "Truth Social" mit. Er habe bereits "sehr erfolgreich und überzeugend" ausgesagt, schrieb Trump in Großbuchstaben in einem längeren Statement.