EU-Verteidigung: Wie sich Europa auf Trump vorbereiten will

Es ist ein Projekt, das Europa schon einmal, in den 1950er Jahren, verfolgte, das damals aber am Widerstand in der französischen Nationalversammlung scheiterte. Heute, so argumentiert Michel, sei diese Verteidigungsgemeinschaft längst da - entstanden in den Stunden nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine . Und jetzt, fordert Michel, müsse Europa diese Verteidigungsunion dringend weiterentwickeln. Nicht erst morgen, sondern heute.