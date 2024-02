Wie Republikaner die US-Außenpolitik lähmen

Ein monatelang im Senat ausgehandelter Kompromiss, der Republikanern strikte Einwanderungsregeln und Demokraten die Freigabe für Hilfen für die Ukraine, Israel und Taiwan bringen sollte, ist am Mittwoch gescheitert . Am Tag bevor Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Washington kommt, um unter anderem über Ukrainepolitik zu sprechen , rieb man sich in Washington die Augen.