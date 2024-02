Gespräch mit Biden: Scholz reist in USA - das steht an

Biden und Scholz haben allerdings unterschiedlich gelagerte Probleme, was weitere Hilfen angeht. Scholz drängt die EU-Partner bereits seit Jahresanfang, ihre Unterstützung deutlich aufzustocken, der Appell stößt aber bisher nur auf mäßige Resonanz. Biden wiederum hat es mit einer harten Blockade im Kongress zu tun, die den Fluss weiterer Hilfen aus den USA in die Ukraine verhindert. Erst am Mittwoch scheiterte ein weiteres Hilfspaket im Senat am Widerstand der Republikaner