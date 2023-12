US-Präsident frustriert: Scharfe Kritik von Biden an Israel

So deutlich hatte Biden, der engste Verbündete Israels, ein überzeugter Zionist, seinem Unmut noch nie Ausdruck verliehen. Seit den Terrorattacken der Hamas am 7. Oktober stellte sich Biden demonstrativ hinter Israel. Hat dessen Recht auf Selbstverteidigung ebenso betont wie das Ziel, die Hamas auszuschalten. Hat bei den Vereinten Nationen eine Resolution, die eine Waffenruhe forderte, mit einem Veto verhindert und stand damit selbst völlig isoliert da. Hat Israel weiter bedingungslos Waffen geliefert. Alles in der Überzeugung, dass solche laute Unterstützung in der Folge leise Kritik und Einflussnahme ermögliche.