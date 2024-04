Nahost-Experte über Iran: Kein Appetit auf mehr Eskalation

Nach dem mutmaßlich israelischen Angriff in Iran sieht es derzeit nach keiner weiteren Eskalation aus. Dass Israel für die Explosion verantwortlich ist, wurde noch nicht offiziell bestätigt. Es spreche aber vieles dafür, sagt Dr. Ali Fathollah-Nejad von der Denkfabrik "Center for Middle East and Global Order" im ZDF.