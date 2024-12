Gazastreifen: Palästinenser melden Dutzende Tote

Bei einem israelischen Angriff im zentralen Abschnitt des Gazastreifens hat es palästinensischen Angaben zufolge am Abend mehrere Tote gegeben. Mindestens 20 Palästinenser seien im Flüchtlingsviertel Nuseirat ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen.

Berichte über Angriffe im Süden Gazas

Laut dem Wafa-Bericht griff Israels Luftwaffe mehrmals ein Gebäude und nahestehende Häuser an. Aufnahmen in den sozialen Medien sollen zeigen, wie Sanitäter im Anschluss Verletzte in eine Klinik tragen. Auch Kinder sollen laut Medizinern und der Zivilschutzbehörde getötet oder verletzt worden sein.