Konflikt in Nahost: Wieso Israel und der Iran Erzfeinde sind

Der Iran hat am Wochenende mit dem Angriff auf Israel seine Drohung nach der Bombardierung des iranischen Botschaftsgeländes in Syriens Hauptstadt Damaskus wahrgemacht. Erstmals griff der Iran nicht über regionale Stellvertreter wie die Huthi-Rebellen im Jemen oder die Hisbollah-Miliz im Libanon an. Dieses neue Ausmaß des Konflikts schürt die Furcht vor einer großen Eskalation im Nahen Osten.