Nach dem Angriff auf Israel: Sorge und Trotz im Iran

Regierungsanhänger feiern in Teheran den Angriff auf Israel als Sieg. Es gibt jedoch auch sorgenvolle Stimmen.

Masoud, Kunsthändler in Teheran

Ich habe immer diese eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen den Menschen in Israel und den Menschen im Iran? Es wäre besser, die Feindschaft beiseitezulegen.

Erinnerungen an Iran-Irak-Krieg werden wach

Zeitungen, die der Regierung nahestehen, verkaufen den Raketen- und Drohnenangriff auch zwei Tage später noch als großen Sieg - auf dem Bazar hingegen erinnern sich viele voller Sorge an frühere Kriege. Eine ältere Frau erzählt, dass ihr Mann während des acht Jahre dauernden Krieges zwischen dem Iran und Irak in der Armee gekämpft habe.

Ältere Frau in Teheran

Wieder Verschärfungen der Hijab-Regeln

Vor allem die Frauen in der Hauptstadt des Iran treibt noch ein weiteres Thema um: Die Regeln zum Tragen des Kopftuches wurden wieder verschärft. Nach den Frau-Leben-Freiheit-Protesten im Herbst 2022 hatten die Behörden es mit den Kopftuchregeln etwas lockerer genommen.

Seit Samstag aber wird wieder verstärkt kontrolliert und bestraft. In Arbeit ist zudem ein Gesetz, das bis zu zehn Jahre Gefängnis für unbedeckte Frauenköpfe vorsieht.

Eine Passantin in Teheran ist darüber entsetzt: "Schrecklich. Was soll ich sagen? Hält sich überhaupt jemand daran? Als ob all unsere Probleme gelöst wären und der Hijab unser einziges Problem wäre." Die Regierung solle sich um die Aufklärung von Unterschlagungen, Korruption und um die Inflation kümmern, schimpft sie weiter.