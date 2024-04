Pessach: Wie Israelis das Fest während des Krieges feiern

Nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober 2023 wird in Israel nun das Pessach-Fest gefeiert. Für viele Juden ist dieses Jahr alles anders.

Inbal Reich-Alon deckt die Festtagstafeln ein: weiße Tischtücher, üppige Blumensträuße, gelbe Servietten. Hier auf dem Platz der Geiseln und Vermissten in Tel Aviv wird sie mit vielen anderen Überlebenden aus dem Kibbuz Be'Eri den Seder-Abend zelebrieren. Den Beginn des Pessach-Festes, eines der höchsten jüdischen Feiertage.

In Israel bereiten sich die Menschen auf das jüdische Pessach-Fest vor. Dabei erinnern sie auch an die Geiseln. Indes sind die Menschen im Süden des Gaza-Streifens verzweifelt.

Es soll ein würdiges Pessach-Fest sein für die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner des Kibbuz Be'eri. Nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober 2023 wurde das Kibbuz nahe der Grenze zum Gazastreifen evakuiert. Inbal Reich-Alon stammt von dort. Ihr Haus wurde bei dem brutalen Angriff der Hamas zerstört - alles verbrannte. Sie, ihr Mann und die drei Söhne überlebten wie durch ein Wunder. Vor dem Pessach-Fest dieses Jahr habe sie Angst, sagt sie. Allein im Kibbuz Be'Eri wurden im Oktober vergangenen Jahres 100 Menschen getötet.

Nachfahren von Holocaust-Überlebenden verlieren ihre Heimat

Für sie steht das Pessach-Fest in diesem Jahr sinnbildlich für die biblische Geschichte der Vertreibung. Ein Fest, in dessen Mittelpunkt die Freiheit steht. Während die Geiseln in Gefangenschaft bleiben.