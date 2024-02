Der Holocaust, hebräisch auch Schoah genannt, bezeichnet den systematischen Völkermord an der jüdischen Bevölkerung. Dieser wurde während der Zeit des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland in dafür errichteten Konzentrationslagern verübt. Zu diesen zählt das KZ Auschwitz-Birkenau. Seit dem Ende der NS-Regierung bemüht sich Deutschland um die Aufarbeitung dieser Verbrechen und ein Ende des Antisemitismus