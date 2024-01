AfD-Erfolge: Appell von Shoah-Überlebendem bei "Lanz"

Heute, mit 98, sei es immer noch nicht einfach, über sein Schicksal zu sprechen, sagte Weintraub am Dienstagabend bei "Markus Lanz". Aber: Er sei "überzeugt, dass es nützlich ist, darüber zu sprechen, die Wahrheit über den Alltag unter den Nazis zu berichten".

Und vor allem davon zu erzählen, wie es überhaupt so weit kommen konnte.

Es fängt an mit Abneigung gegen andere, von oben herabschauen auf andere, missachten anderer. Und das führt geraden Weges in die Gaskammer.

Weintraub sieht rechtsradikale "Hydra mit tausend Köpfen"

Der in Lodz geborene Weintraub beklagte, dass es "in meinem Geburtsland Polen junge Menschen gibt, die durch die Straßen marschieren in naziähnlichen Uniformen, mit Nazi-Slogans, mit dem 'HH'-Gruß, Hitlers Geburtstag feiern".