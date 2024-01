Neue Studie: Weltweit noch 245.000 Holocaust-Überlebende

Rund 245.000 Überlebende des Holocaust leben einer Studie zufolge noch weltweit. Die meisten von ihnen lebten in Israel oder den USA , heißt es in einem Report der Jewish Claims Conference, der am Dienstag in Frankfurt am Main veröffentlicht wurde.

Gut 18 Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs begann der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess. Damals ein wichtiger Schritt hin zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust. 20.12.2023 | 1:36 min

Der Präsident der Claims Conference, Gideon Taylor, wies darauf hin, dass die meisten Überlebenden nun in einer Lebensphase seien, in der der Bedarf an Pflege und Unterstützung steige.

Die meisten Überlebenden wohnen in Israel

Heute sind sie der Erhebung zufolge in über 90 Ländern der Welt ansässig. Knapp 119.300, also fast die Hälfte (48,8 Prozent), leben in Israel. In den USA gibt es mit 38.400 die größte Community außerhalb Israels, gut 40 Prozent von ihnen haben sich im US-Bundesstaat New York angesiedelt. In Europa sind in Frankreich mit gut 21.900 die meisten Überlebenden zu finden.