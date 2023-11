Steinmeier: Schutz jüdischen Lebens "ist Bürgerpflicht"

"Seit dem 7. Oktober ist nichts mehr wie es war", so Steinmeier. Noch nie seit dem Ende der Schoah seien durch einen Angriff so viele Jüdinnen und Juden ermordet worden. Die Terrorattacken der Hamas auf Israel , die Nachrichten und Bilder "schmerzen auch uns hier in Deutschland zutiefst", sagte Steinmeier. Nach dem Überfall der Hamas auf Israel werde für die Menschen in Israel und für alle Jüdinnen und Juden nichts mehr sein wie zuvor.