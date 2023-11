Neue Synagoge in Dessau-Roßlau - Scholz: "Was für ein Glück"

In Dessau ist im Beisein von Kanzler Scholz die neue Synagoge eingeweiht worden. Es ist der erste Neubau einer Synagoge in Sachsen-Anhalt seit der deutschen Wiedervereinigung. 22.10.2023 | 1:18 min

In Dessau-Roßlau ist am Sonntag im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU ) die neu erbaute Synagoge eröffnet worden. Rund 85 Jahre nach der Zerstörung durch die Nationalsozialisten hat die Stadt damit wieder ein jüdisches Gotteshaus.

"Was für ein Geschenk, was für ein Glück", sagte Scholz in seinem Grußwort. Der Neubau mitten in Dessau zeige: