Israel schließt arabischen TV-Sender Al-Jazeera

Die Zentrale von Al-Jazeera in Doha in Katar reagierte zunächst nicht auf eine Kommentaranfrage der Nachrichtenagentur AP. Im arabischsprachigen Programm des Senders wurde berichtet, die Schließung würde den Al-Jazeera-Betrieb in Ost-Jerusalem betreffen. Von dort zeigt der Sender seit Monaten Live-Aufnahmen. Nicht betroffen wäre der Betrieb in den Palästinensischen Gebieten, hieß es.