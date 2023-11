Wenn Antisemitismus ins Klassenzimmer dringt

Auch wenn das Thema nicht auf dem Stundenplan steht: Der Nahost-Konflikt wird zum Schulbeginn nach den Herbstferien in Nordrhein-Westfalen eine große Rolle spielen. Am Montag kommen Kinder und Jugendliche wieder in ihren Klassen zusammen. Nach den Terrorangriffen der Hamas in Israel müssen sich Lehrkräfte nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Schulministeriums auf das Thema einstellen.

Wenn Lehrerinnen und Lehrer mit antisemitischen Äußerungen konfrontiert werden, empfiehlt das Schulministerium, sofort mit klarer Sprache und gegebenenfalls angemessenen Strafen zu reagieren. Entsprechende Tipps hierzu gibt etwa die Broschüre "Handreichung für Düsseldorfer Schulleitungen und Lehrkräfte - Was tun bei Antisemitismus an Schulen?". Herausgegeben hat sie die Stadt Düsseldorf.

An deutschen Schulen kommt es immer wieder zu antisemitischen Beschimpfungen und Gewalttaten gegenüber Jüdinnen und Juden. 09.09.2023 | 1:36 min

Kaum noch Zeitzeugen des Holocaust

Lehrerinnen und Lehrer seien oft verzweifelt, weil sich Hass auf Jüdinnen und Juden in Schulen breit mache, sagt Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees. "Sie bitten darum, Zeitzeugen des Holocaust als Gesprächspartner zu vermitteln." Was als "Schocktherapie" für Jugendliche, die die Geschichte der Judenverfolgung im deutschen Nationalsozialismus nicht kennen, gedacht sei, könne heute aber kaum noch umgesetzt werden: "Diese Zeitzeugen gibt es nicht mehr", sagte Heubner dem Evangelischen Pressedienst.

Judenhass breche sich im Internet auf vielen Plattformen Bahn, etwa auf Youtube oder Vimeo, heißt es in der Handreichung der Stadt Düsseldorf. Dort lernten Jugendliche die Codes, mit denen sie antisemitische Äußerungen in scheinbar unauffälligen Worten verstecken könnten. So steckten hinter einem Thema wie "Machtdominanz an der New Yorker Börse" häufig die alten, längst widerlegten Behauptungen einer "jüdischen Weltverschwörung". Ausdrücke wie die "weltweite zionistische Lobby" und ihre angeblichen "Machenschaften" bezögen sich auf dieses "uralte Bild" vom angeblichen jüdischen Einfluss, heißt es in der Broschüre weiter.