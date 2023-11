Antisemitismus an Schulen: Deutschland muss nacharbeiten

An deutschen Schulen kommt es immer wieder zu antisemitischen Beschimpfungen und Gewalttaten gegenüber Jüdinnen und Juden. Unter anderem ein Problem mangelnder Bildung. 09.09.2023 | 1:36 min

"Ich bin Jüdin und in meinem Bekanntenkreis gab es diesen Fall eines Jungen, der auf dem Schulhof fast ins Koma geprügelt wurde, nur weil er Jude ist. Er hat dann die Schule gewechselt, aber an der anderen Schule ist es wieder passiert. Das war der Moment, wo ich beschlossen habe, dass ich etwas tun muss."

Ehrenamtliche sprechen über Antisemitismus-Erfahrungen

An diesem Nachmittag sitzt Rosa mit zwei anderen jungen Frauen in einem Klassenraum (ihre Nachnamen wollen sie aus Sicherheitsgründen nicht nennen) in einem Stuhlkreis. Sie sprechen vor den etwa zwanzig Schülerinnen und Schülern einer neunten Klasse über das, was sie sind und was sie erlebt haben. Das Projekt, für das sie ehrenamtlich tätig sind, heißt "meet a jew", also: triff einen Juden.